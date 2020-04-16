(Görüntülü) Bina görevlisinde koronavirüs tespit edildi, 3 apartman karantinaya alındı

Antalyalı "Örümcek Adam" yaşlıların da "kahramanı" oldu

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KAYSERİ'de, ismi henüz öğrenilemeyen bina görevlisinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu çalıştığı 3 apartman karantinaya alındı.<br>Kocasinan İlçesi Zümrüt Mahallesi Vezirler Caddesi'nde 6 bloğu bulunan Pınar sitesinin A, B ve C nolu apartmanlarının görevlisi, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Burada tedaviye alınan bina görevlisinin koronavirüs testli pozitif çıktı. Bunun üzerine Pınar Sitesinin 11'er katlı A, B ve C nolu apartmanları karantina altına alındı. 66 ailenin yaşadığı siteye giriş ve çıkışlar yasaklandı. Polis ekipleri binaların kapılarına şerit çekerek, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Binada yaşayanların koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün gözlem altında tutulacağı öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Kayseri <br>2020-04-16 16:29:29<br>

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