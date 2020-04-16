KTO Başkanı Gülsoy’dan özel bankalara çağrı: "Risk alın, iş dünyasının yanında olun"

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, koronavirüsle mücadele sürecinde, güç kaybetmemesi için reel sektöre destek olan kamu bankalarına teşekkür ederken, "Ne zaman risk alacaksınız? İş dünyasının yanında olacaksanız" diye seslenerek özel bankalara da destek çağrısında bulundu.

KTO Başkanı Gülsoy, yazılı bir açıklama yaparak, Tüm dünya daha önce hiç tecrübe etmediği, Yeni tip koronavirüsle dinamik bir süreç yaşadığını belirtti. Türkiye’nin de içinde bulunduğu 210 ülke, pandemi sürecinin sosyal ve ekonomik etkilerinden en az hasarla çıkmak için özel çabalar harcadığının altını çizen Gülsoy, önemli olan bu salgının kalıcı olumsuz etkilerinden kurtulmak ve başarıya ulaşmak için yegane yol; devlet, millet, reel ve özel sektörün dayanışma, birlik, beraberlik olduğuna dikkat çekti.

Bu zorlu süreçte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu çatısı altında yer alan bankalar eşit sınav vermediğine vurgu yapan Başkan Gülsoy, Finans sektörümüz ve reel sektör birbirlerinin varlık sebebidir. Pandeminin etkilerini minimuma indirmek açısından kamu bankalarının gösterdiği gayret takdir toplamaktadır. Reel sektörün finansman ihtiyaçları için başvurduğu özel bankalar, sergiledikleri tutumla sınıfta kalmıştır. Sürekli şikayetlerin geldiği bu günlerde özel bankalarımız “Risk alıp, iş dünyasının ve üyelerimizin ihtiyaç duyduğu bugünlerde yanında olmayacak ta ne zaman olacaklar? “ dedi.

Saflarımızı sıklaştırmanın bugünlerde önemli olduğunu kaydeden Başkan Gülsoy, “Herkes bu salgın nedeniyle imkanları dahilinde yardımcı olmalı. Hepimiz risk alıp, insanlarımızın sağlığı korumak ve bu kötü günlerden kurtulmak için çalışmalıyız. Geçtiğimiz gün Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak’ta özel bankalarla yaşanılan sıkıntıları değinmiş ve harekete geçmemelerini eleştirmişti. Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Özel Bankalarımız bu zor süreçte kar odaklı yaklaşım sergilemek yerine iş dünyasına yardımcı olmalılar. Sorumluluklarını yerine getirip mağduriyet yaşanmasının önüne geçmeliler. İyi zamanda kar artırıp kötü zamanda meydana terk edip kenara çekilmek yanlış bir tutumdur. Üzerlerine düşeni yerine getirerek kamu bankalarımız gibi destek vermeliler. Ekonomimizi dinamik tutmak için gayret göstermeliyiz” diye konuştu.

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