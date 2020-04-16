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Seyhan Arifoğlu'ndan 'Askıda ekmek uygulaması'na övgü

İHA

Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Seyhan Arifoğlu, askıda ekmek uygulaması yapan fırınlara ziyarette bulundu.

Seyhan Arifoğlu'ndan 'Askıda ekmek uygulaması'na övgü

Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Seyhan Arifoğlu, askıda ekmek uygulaması yapan fırınlara ziyarette bulundu.
Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Seyhan Arifoğlu, Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Aslan ve Kocasinan Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Ahmet Kasım Herdem ile birlikte fırınları ziyaret etti. Sosyal mesafeyi koruyarak fırıncı esnafı ile sohbet eden Arifoğlu, askıda ekmek uygulamasını da yerinde inceledi.
Arifoğlu, ihtiyaç sahibi ailelere ekmeğin verildiği askıda ekmek uygulamasından dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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