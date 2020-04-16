Irak'ta kalan 271 işçi Kayseri'ye getirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Irak'tan yurda getirilen 271 kişi Kayseri'ye ulaştı. 271 kişiden 32'si Kayseri'de karantina altına alınırken, 239 kişi ise karantinaya alınmak üzere Nevşehir'e gönderildi.



Korona virüs tedbirleri kapsamında Irak'tan yurda getirilen ve 271 kişiyi taşıyan uçak, Kayseri Erkilet Havaalanı'na indi. Yoğun güvenlik önlemleri altında otobüslere alınan 271 kişiden 32'si Kayseri'de Melikgazi Yurt Müdürlüğünde karantina altına alındı. Görevliler, yurdun önünde vatandaşlara Türk bayrağı verirken, ayrıca, Ölürüm Türkiye'm şarkısını dinletti.

239 kişi ise karantinaya alınmak üzere Nevşehir'e götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.