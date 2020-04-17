Hak-İş'in 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm kampanyasına desteği 3 milyona ulaştı

Hakİş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmetİş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan milli dayanışma kampanyasına Hakİş olarak 1 milyon TL ile başlattığımız bağışımız, 3 milyon TL'ye ulaştı" dedi.

Hakİş Konfederasyonu İl Başkanı Serhat Çelik, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan milli dayanışma kampanyasına HAKİŞ Konfederasyonu olarak 1 milyon Türk Lirası ile başlattığımız bağışımız, 3 milyon Türk Lirasına ulaştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu kampanyaya Hakİş, Hizmetİş Sendikası Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arslan öncülüğünde tam destek vererek ve 01.04.2020 tarihinde yapmış olduğumuz bağış haricinde şube başkanı, şube başkan yardımcısı ve şube çalışanlarımız olarak 1’er maaş bağışlayarak katkıda bulunmuştuk. Hakİş Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın da katkılarıyla bu miktar 3 milyon Türk Lirasına ulaştı. Kampanyada emeği geçen başta sayın Genel Başkanımız Mahmut Arslan olmak üzere tüm Hakİş ailesine teşekkür ediyorum. Hakİş Konfederasyonu olarak kurulduğu tarihten bu yana sadece emeğin hakkını arayan bir konfederasyon değil, aynı zamanda bağrından çıktığımız toplumun bütün meseleleri ile yakından ilgilendik. Ülkemizde yaşanan bütün meselelere samimiyetle eğildik. Ülkemizin bize ihtiyacı olduğu her durumda milli ve yerli bir duruş sergiledik ve sergilemeye devam ediyoruz. 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası ile milletimizin dayanışma ruhu bir kere daha ortaya çıkmıştır. Kampanyaya, sivil toplum kuruluşlarının, siyasetin temsilcilerinin, gençlerimizin, çocuklarımız ve yaşlılarımız olmak üzere toplumumuzun bütün kesimlerinin destek verdiğini görmek bizi son derece mutlu etmiştir. Tarihten bu yana, milletimiz en zor zamanlarda ırk, din, dil ayrımı yapmadan vatanımızın birliği, beraberliği ve bütünlüğü için nasıl tek vücut olduysa bugün de salgınla mücadelede aynı kararlılığı göstermektedir. Bu zor günleri atlattığımızda milletimizin gösterdiği birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu bizden sonraki nesiller için emsal teşkil edecektir. Korona virüs salgınıyla mücadelede hükümetimizin toplumun bütün kesimlerine ulaşarak desteklerde bulunmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Hakİş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanlığı olarak biz de bu sürece katkıda bulunmaktan onur duyuyoruz. Korona virüs salgınının bir an evvel ülkemizde ve dünyada en az hasarla sona ermesini temenni ediyoruz."

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