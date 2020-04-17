Kayserispor futbola 'Hasret'

Hes Kablo Kayserispor Kulübü, futbola ve taraftara olan özlemini yaptığı klip ile dile getirdi.

Korona virüs salgınından dolayı futbola duyulan özlem artıyor. Süper Lig'de mücadele veren Hes Kablo Kayserispor da bu hasreti çeken takımlardan birisi. Bu sezon Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren sarıkırmızılı kulüp, lige ara verilmesinin üzerinden 1 ay geçtikten sonra güzel bir kliple özlemini dile getirdi. Sezen Aksu'nun hasret isimli şarkısı ile birlikte Kadir Has Stadı, sevinç, taraftar temasının işlendiği klip, sarıkırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Hes Kablo Kayserispor taraftarı, bu klibi kısa sürede beğenerek ve paylaşarak daha büyük kitlelere ulaştırmayı başardı.

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