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Başkan Palancıoğlu: "Koramaz Vadisi hak ettiği değeri buldu"

İHA

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi ilçesinde yer alan tarih ve doğa harikası Koramaz Vadisi'nin kültürel, doğal ve tarihi zenginlikleriyle UNESCO'nun geçici dünya mirası listesine girdiğini söyledi.

Başkan Palancıoğlu: "Koramaz Vadisi hak ettiği değeri buldu"

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi ilçesinde yer alan tarih ve doğa harikası Koramaz Vadisi’nin kültürel, doğal ve tarihi zenginlikleriyle UNESCO’nun geçici dünya mirası listesine girdiğini söyledi.
“Melikgazi ilçesi olarak bir servetin, hazinenin üzerinde oturuyoruz" diyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Koramaz Vadisi Kayseri’nin en önemli zenginliklerinden birisi. Vadinin somut veya somut olmayan kültürel mirası, çeşmeleri, köprüleri, sivil mimarileri çok büyük birer değer. Dünya ölçeğinde eşi benzeri olmayan çeşitlilikte envantere sahip olduğu belirlendi. Büyükbürüngüz, Subaşı, Küçükbürüngüz, Ağırnas, Turan, Vekse, Isbıdın, Mancusun bölgesini içerisine alan 12 kilometrelik Koramaz Vadisi içerisinde yer alan tarihi dokunun yanı sıra bölgeye özel doğal güzellikleri sonunda UNESCO'nun geçici dünya mirası listesine girdi. Bu unvan ile buraya farklı vizyon kazandırılmış oldu. Bizlerde belediye olarak vadinin tanıtımı için daha çok çalışma yapacak bu tarihi doğal alanlara yerli ve yabancı turistleri çekeceğiz. Kayseri için oldukça değerli olan bu yeri, Türkiye'de ve dünyada da bilenen yer haline getirecek turizme kazandıracağız. Bu kapsamda emekleri, çalışmaları için Büyükşehir Belediyemiz ile Memduh Büyükkılıç Başkanımıza ve ayrıca UNESCO'ya teşekkür ederim. İlçemize, Kayserimize ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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