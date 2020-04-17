Kayseri'de yeni doğan zebraya 'Dilek' ismi verildi

<br>KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, Anadolu Harikalar Diyarı´ndaki Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gelen zebraya, 'Dilek' adı verildi.<br>Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Anadolu Harikalar Diyarı'nda bulunan Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, burada yeni doğan zebra hakkında yetkililerden bilgi aldı. Dünyada yaşanan sıkıntılı sürecin sona ermesi ve bir an önce normal hayata devam edilmesi dileğinde bulunduklarını, bu nedenle yavru zebraya 'Dilek' adını verdiklerini belirten Başkan Büyükkılıç, 13 aylık bir süreçten sonra doğan dişi zebra yavrusunun, ailesiyle birlikte doğal hayatın içindeymiş gibi yaşadığını ifade etti.DHA-Genel Türkiye-Kayseri KAYSERİ, (DHA)-<br>2020-04-17 18:23:08<br>

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