Talas Belediyesi'nden evde kalanlara 30 bin kitap daha

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Talas Belediyesi'nden evde kalanlara 30 bin kitap daha

İHA

Talas Belediyesi'nden evde kalanlara 30 bin kitap daha

Talas Belediyesi, korona virüs salgını sürecinde evde kalmak zorunda olan çocuklara ve büyüklere yönelik kitap okuma kampanyası başlattı.
Kampanya çerçevesinde Talas Belediyesi’ni arayan çocuklara, Türk ve dünya klasiklerinden kitaplar ulaştırılacak. Kitabını okuyan çocuklara ise sağlık şartlarının düzelmesiyle birlikte tur otobüsüyle şehir gezisi yaptırılacak. Kampanyada ayrıca büyüklere yönelik kitaplar da dağıtılacak. Talas’a bağlı mahallelerde ikamet eden herkesin yararlanabileceği kampanyayla ilgili bir açıklama yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın şöyle konuştu;
"Sürecin başında ilk olarak halk sağlığına yönelik tedbirler aldık. Resmi daireler, eczaneler, sağlık merkezleri gibi ortak kullanım alanlarında hijyen ve dezenfeksiyon çalışmaları yaptık. Bununla birlikte vatandaşlarımıza pazar yerlerinde, ortak kullanım alanlarında maske ve hijyen gereçleri dağıttık. Kağıt sabun ve limon kolonyasının yanı sıra içerisinde İletişim Ailede Başlar kitabı olan 10 bin çantayı hemşehrilerimize ulaştırdık. Şimdi de ‘evde kal’ çağrısı yaptığımız herkese 30 bin kitap daha dağıtıyoruz. Bunların arasında küçük çocuklar için hikaye ve boyama kitapları, biraz daha büyükler için milli kahramanlarımızın hayatını anlatan çizgi hikayeler ile gençler ve büyükler için seçme eserler yer alıyor.” Açıklamasının son bölümünde çocuklara hitap eden Başkan Yalçın sözlerini, “Biraz daha sabır göstersinler, kitapları okusunlar. Onları tur otobüsüyle hem Talas’ta hem de şehir merkezinde gezdireceğiz.” şeklinde tamamladı.
Talas Belediyesi kitap kampanyasından yararlanmak isteyenler hafta içi 09.0016.00 saatleri arasında 0531 728 98 98 numaralı telefonu arayacaklar. Adres kaydı alınanlara kitapları en kısa sürede ulaştırılacak. Etkinlik kapsamında 20 bin Türk klasikleri ve 10 bin dünya klasiklerinden olmak üzere toplam 30 bin kitap dağıtılacak. Ayrıca yaş gruplarına göre zeka geliştirici setler ve boyama kitapları ile çizgi hikayeler verilecek. Her ev, en fazla 3 kitap alabilecek.
Dağıtılacak bu 30 bin kitapla birlikte Talas Belediyesi’nin koronavirüs salgını sürecinde dağıttığı toplam kitap sayısı 50 bine ulaşacak. Sürecin başında hijyen çantasının içerisinde 10 bin adet ‘İletişim Ailede Başlar’ kitabı dağıtan Talas Belediyesi, ikinci bir 10 bin adetlik hijyen çantasıyla birlikte yine aynı kitabı Talaslılarla buluşturacak. Böylece toplam dağıtılan kitap sayısı 50 bine ulaşmış olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de, plazma tedavisi 3 hastada olumlu sonuç verdi
YEREL HABERLER Kayseri'de, plazma tedavisi 3 hastada olumlu sonuç ...
(Özel) Mahallenin dezenfektanları öğrencilerden Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 280 ton dezenfektan, 8 ton el dezenfektanı üretti Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Halis Karabulut: "Kayseri olmak üzere Yozgat, Kırıkkale, Nevşehir, Karaman, Artvin gibi illerimize gönderdik"
YEREL HABERLER (Özel) Mahallenin dezenfektanları öğrencilerden Ahi ...
Bünyan Belediyesi mahallelere ekmek dağıtıyor
YEREL HABERLER Bünyan Belediyesi mahallelere ekmek dağıtıyor
Grup Avenir Satış Pazarlama Müdürü Serap Karabulut: “Konut alımı için açıklanan paketteki kredi kullanma oranı herkesin lehine oldu” “Grup Avenir olarak, bütün sıkıntılara rağmen projelerimizi tamamlıyoruz”
YEREL HABERLER Grup Avenir Satış Pazarlama Müdürü Serap Karabulut: ...
Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlaması sonrası meydanlar boş kaldı
YEREL HABERLER Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlaması sonrası meydanlar ...
(Görüntülü) Kayalıkların arasına düşen gencin arkadaşları korkup kaçtı, çoban sayesinde 24 saat sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kayalıkların arasına düşen gencin ...
Kayalıkların arasına düşen gencin arkadaşları korkup kaçtı, çoban sayesinde 24 saat sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Kayalıkların arasına düşen gencin arkadaşları korkup ...
Kayalıklarda 48 saat mahsur kaldı, sesini duyan çoban sayesinde kurtuldu Ekipler yaklaşık 3 saat süren çalışmayla genci kurtardı
YEREL HABERLER Kayalıklarda 48 saat mahsur kaldı, sesini duyan çoban ...
Kayalıklarda mahsur kaldı 48 saat sonra fark edildi İki kaya arasında sıkışan şahıs için film gibi kurtarma operasyonu yapıldı
YEREL HABERLER Kayalıklarda mahsur kaldı 48 saat sonra fark ...
Kayseri'de yeni doğan zebraya 'Dilek' ismi verildi
YEREL HABERLER Kayseri'de yeni doğan zebraya 'Dilek' ismi verildi
KAYÜ Rektörü Karamustafa, uzaktan eğitim sistemi üzerinden öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER KAYÜ Rektörü Karamustafa, uzaktan eğitim sistemi ...
Yangını izlerken sosyal mesafeyi unuttular
YEREL HABERLER Yangını izlerken sosyal mesafeyi unuttular
(Görüntülü) UNESCO listesine giren Koramaz Vadisi, tarihi ve doğal yapısıyla büyülüyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) UNESCO listesine giren Koramaz Vadisi, ...
Cezaevinden tahliye olan mahkum, kazada öldü
YEREL HABERLER Cezaevinden tahliye olan mahkum, kazada öldü
(Görüntülü) Kayseri'deki hayvanat bahçesinde koronavirüs önlemleri
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kayseri'deki hayvanat bahçesinde ...
Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci kabri başında anıldı
YEREL HABERLER Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci kabri başında anıldı
Yahyalı ilçe pazarında sıkı denetim
YEREL HABERLER Yahyalı ilçe pazarında sıkı denetim
Kayseri Hayvanat Bahçesi'nde yeni zebra dünyaya geldi
YEREL HABERLER Kayseri Hayvanat Bahçesi'nde yeni zebra dünyaya geldi
Başkan Özdoğan pazar yerini denetledi
YEREL HABERLER Başkan Özdoğan pazar yerini denetledi
Develi ve Sarız'daki nöbetçi akaryakıt istasyonları
YEREL HABERLER Develi ve Sarız'daki nöbetçi akaryakıt istasyonları
UNESCO listesine giren Koramaz Vadisi, tarihi ve doğal yapısıyla büyülüyor
YEREL HABERLER UNESCO listesine giren Koramaz Vadisi, tarihi ve ...
Bünyan Belediyesi maske ve eldivenlerin toplanması için özel tıbbi atık kutuları yerleştirdi
YEREL HABERLER Bünyan Belediyesi maske ve eldivenlerin toplanması ...
Kayseri Şeker 'Pandoğa' ile bir ilke imza attı Pandoğa'ya Hastalıktan Ari İşletme Belgesi verildi
YEREL HABERLER Kayseri Şeker 'Pandoğa' ile bir ilke imza ...
Başkan Palancıoğlu: "Koramaz Vadisi hak ettiği değeri buldu"
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu: "Koramaz Vadisi hak ettiği değeri ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X