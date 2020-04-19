Vali Şehmus Günaydın: "Kayseri'ye giriş çıkışlar 15 gün daha sınırlandırıldı"

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, korona virüs tedbirleri kapsamında Kayseri'ye giriş ve çıkışların 15 gün daha sınırlandırıldığı açıkladı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ın açıklaması şu şekilde:

"Fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısını tüm Dünyada hızlı şekilde yükselten Koronavirüs (Covid19) salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati önemi haizdir. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ile tedavi gereksinimi artacak vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riskini yükselterek toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır. Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı Genelgeleri doğrultusunda; İlgi kararımızla sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak için ilimizden kara ve hava yoluyla yapılacak tüm giriş/çıkışlar 18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 24:00'e kadar sınırlandırılmış/yasaklanmış ve bu durumların istisnaları belirlenmiştir. Ancak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgın hastalık tehdidi devam etmekte olduğundan bu salgının/bulaşın halk sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma bakımından alınan tedbirlerin devam etmesine yönelik İçişleri Bakanlığının 18.04.2020 tarih ve E.7007 sayılı genelgesi, Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının yaptığı öneriler ile Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; ilimiz genelinde giriş ve çıkış sınırlaması/yasaklamasının 18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 24.00'den itibaren 15 günlük süre için geçici olarak durdurulmasının devam ettirilmesine 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi gereğince karar verilmiştir.

İlimizde yaşayan/bulunan tüm vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca ilimizde kalmaları esastır. İlimize giriş çıkış kısıtlamasına yönelik olarak yayımlanan Valiliğimizin ilgi genel emri ile diğer genel emirlerde belirlenen tüm istisnalar 18 Nisan Cumartesi günü saat 24:00'den sonra da geçerli olacaktır. Yukarıda alınan karara uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununun ilgili ilgili hükümleri ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacaktır. Bu Karar yayımı itibariyle yürürlüğe girer. İlanen tebliğ olunur."

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