Kayseri'de deprem

Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Büyüktuzhisar Mahallesi'nde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, Bünyan ilçesine bağlı Büyüktuzhisar Mahallesi'nde gece 02.34'te 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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