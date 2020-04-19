Polis memuru, nöbet dönüşü kazada yaralandı

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<br>Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de polis memuru Cuma Ö., nöbet dönüşü eve giderken, kullandığı hafif ticari araç ile bariyerlere çarptığı kazada yaralandı.<br>Kaza, sabah saatlerinde, kuzey çevre yolu üzeri Elagöz mevkisinde meydana geldi. Polis Meslek Yüksekokulu'nda görevli polis memuru Cuma Ö.'nun nöbet dönüşü evine giderken, kullandığı 38 NV 072 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptı. Kazada Cuma Ö. yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Cuma Ö., kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Cuma Ö.´nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ<br>2020-04-19 11:29:40<br>

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