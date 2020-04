Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan "Yüzde 25'lik açığı kısa sürede Kapatacağız” "Özel bankalarımıza 'şu günlerde biz yokuz' demek yakışmıyor"

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Nursaçan; korona virüsle mücadelede sanayiciler olarak devlet ve milletin yanında olduklarını, üretime devam ettiklerini söyledi. Başkan Nursaçan ayrıca devlet bankalarına bu süreçte teşekkürlerini iletirken, özel bankalarının da ekonomiye can vermelerini ve Türk insanının yanında olduklarını görme arzusu içerisinde olduklarını belirtti.

Son dönemde Covid19 mücadelesine hiçbir sanayicinin kayıtsız kalmadığının altını çizen Başkan Nursaçan “Önlemler sebebiyle elektrikte yaklaşık yüzde 22 doğalgaz da ise yaklaşık yüzde 25 düşüş meydana geldi. Ama biz buna takılmıyoruz. Tüm Dünya yı saran bu belayı def ettikten sonra bu açığı çok kısa sürede kapatacağız" dedi. Sanayiciler olarak Devlet ve milletin yanında olduklarını, sanayicilerin Devlet tarafından verilen tüm talimatlara uyduğunu aktaran Kayseri OSB yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan; "Karantina iyi gidiyor, her şey yolunda. Devletimiz halkını, milletini düşündüğü için bu tedbirleri aldı almaya devam ediyor. Malum virüs Çin’in Wuhan şehrinden yayılan bir virüs ve biz de ulusal bir şekilde bunun çaresini bulmak zorundayız. Devletimiz 83 milyonun sağlığını düşünmek zorunda. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, hükümetimizin bütün bakanlarına teşekkür ediyoruz. Sağlık bakanımıza ve sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı ve kucaklar dolusu teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağlık çalışanlarımızın hakkı ödenmez, Allah onlardan razı olsun. Onlara ne kadar teşekkür etsek az" dedi. Üretime devam ettiklerinin altını çizen Kayseri OSB başkanı ve Osbük yönetim kurulu üyesi Nursaçan “ Üreteceğiz ve ümitvar olacağız. Kayseri Organize Sanayi Bölgesindeki tüm sanayicilerimize ben teşekkür ediyorum. Kendilerine yakışan olgunluğu gösterdiler. Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği açısından, sosyal mesafelerine dikkat ediyorlar. Otobüs ve minibüslerde yüzde 50’nin üzerinde yolcu taşımıyorlar. Bunların hepsi gurur verici. Devletimizin verdiği tüm talimatlara, sanayicilerimizin uyduğunu görmek, bu sorumlu ve bilinçli insanlara da teşekkür etmek gerekiyor. Zor günlerde devletimizin ve milletimizin yanında olan sanayicilerimizden de Allah razı olsun” dedi.

Korona virüsle mücadelede desteklerinden dolayı 3 devlet bankasına teşekkürlerini ileten Başkan Nursaçan, özel bankaların da Türk insanının yanında olmaları gerektiğini vurguladı. Başkan Nursaçan; "Allah devletimize zeval vermesin, teşekkür ediyoruz. 3 devlet bankamıza ve onların başındaki çok değerli genel müdürlerimize de ben şahsım, yönetimim ve sanayicilerim adına teşekkür ediyorum. Onlar bu zor günde Türk İnsanı, tüccarı ve sanayicisi için, 'bizim varlığımız size armağan olsun' dercesine bu zor günlerde elindeki imkanlarını Türk sanayicisine, esnaflarına kullandırıyorlar. Sınıfı geçtiler ve elbet biz de bu günleri unutmayız. Sanayicimiz ve esnafımız da bu yapılanları görür ve vakti geldiğinde gereken cevabı verir. Özel bankalarımıza yakışan şu, 83 milyonluk Türkiye’deki mevduatı alıyorlar ve bunu gerek bireysel, gerek esnaf kredisi, gerekse de sanayiciye yatırım kredisi şeklinde kullandırarak büyümelerini devam ettiriyorlar. Şu günlerde biz yokuz demek, onlara yakışmıyor. BDDK Başkanının yaptığı açıklamayı da dinledik ve Mayıs ayında onların da piyasada aktif rol alacaklarını işittik.Ümit ederim ki kendilerine yakışanı yaparlar. Siz 83 milyondan kazandığınızı böyle biz zamanda biz yokuz demek insanlığa da yakışmaz, ticarete de yakışmaz. Bu günler de geçer ve yapılanlar da unutulmaz. Yani onların da bir an önce Mayıs ayı içerisinde Türkiye ekonomisine can verecek desteklerde bulunmasını bekliyoruz"ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin korona virüs sıkıntısı biter bitmez daha aktif hale geçeceğine inandığını söyleyen Başkan Nursaçan; "Biz ümitvar olacağız. Biliyorsunuz ki parasını yitiren bir şeyini ümidini yitiren her şeyini yitirir. Bizler işimize sahip çıkacağız ve ümidimizi de yitirmeyeceğiz. Üretimimiz devam edecek. Türkiye, inanıyorum ki önümüzdeki bu süreçte bu virüs sıkıntısı biter bitmez coğrafi konum olarak daha aktif hale geleceğiz. Bizler de daha çok üreteceğiz ve istihdama daha çok katkı sağlayacağız. Geleceğin devletimiz ve milletimizle beraber olacağını düşünüyorum ben. Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü olarak, enerji tüketiminde yüzde 22 ile 25’lik bir kayıp var. Bu çok büyük bir oran değil çünkü sanayicimiz tedbir aldı ve yaşlı olanları, hasta olanları işe getirmedi. Bir miktar daha küçülmeye gitti. Çünkü yaptığı malı herkesin sevk etme imkanı olmuyor ama bugün çalışmak ve üretmek gerekiyordu. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda oldu bunlar” şeklinde konuştu. Korona virüs sıkıntısını başarıyla atlatmak için ellerinden gelen tüm çabayı sarf eden Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki sanayicilere teşekkürlerini de ileten Tahir Nursaçan konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Doğalgaza gelince yüzde 30’luk bir küçülme var Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde ve bunlar kısa zamanda telafi edebileceğimiz gelişmeler. Durmak yok, Kayseri Organize Sanayi Bölgesindeki bütün sanayicilerimize ben teşekkür ediyorum. Korona virüs sıkıntısını başarıyla atlatmak için ellerinden gelen tüm çabayı sarf ediyorlar. Devletimizin ve milletimizin yanında olduklarını görmekten duyduğumuz mutluluğu ifade etmek isterim. OSBÜK Başkanımızla birlikte, bakanlarımızın da katılımıyla toplantılarımızı ve değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Herkes devleti ve milleti için, elinden gelen neyse en iyisini yapmak için seferber olduk. Burada 83 milyonun istikbali için boş laf üretmeyeceğiz, kardeşliğimizi tesis edeceğiz.”

