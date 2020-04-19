Kayseri'de güvercinleri polisler besledi

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<br>Yasin DALKILIÇ-Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, sokağa çıkma yasağı sonrası boşalan meydanda aç kalan güvercinleri, polisler besledi. <br>İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelge ile sokağa çıkma yasağı uygulanan 31 şehirden biri olan Kayseri'de, sessizlik hakim. Kentin cadde ve sokakları dün olduğu gibi bugün de bomboş kaldı. Polis ekipleri de il genelinde önlem alarak, denetim gerçekleştirdi. Öte yandan, Cumhuriyet Meydanı'nda görev yapan polis ekipleri, aç kalan güvercinleri elleriyle besledi. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ-Muhammed KISIR<br>2020-04-19 12:58:06<br>

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