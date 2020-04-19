Bellona Basketbol’da en çok forma giyenler

Bellona Kayseri Basketbol takımında 20 hafta sonunda en çok forma giyen Kübra İmren, Kennedy Burke ve Ayşegül Günay oldu.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, ligde geride kalan 20 haftada oynadığı 19 maçta 9 galibiyet ve 10 mağlubiyet aldı. Topladığı 28 puanla 8.sırada yer alan SarıKırmızılı takımda en çok forma giyen isimler 19’ar maç ile Kübra İmren Siyahdemir, Kennedy Valentine Burke ve Ayşegül Günay Aladağ oldu.

Bellona Kayseri Basketbol takımında hangi oyuncu kaç maç oynadı:

Kübra İmren Siyahdemir 19 maç

Kennedy Valentine Burke 19 maç

Ayşegül Günay Aladağ 19 maç

Luca Ivankovic 18 maç

Gülse Uğur 17 maç

Beril Albayrak 15 maç

Ann Wauters 10 maç

Klaudıa Perisa 8 maç

Kaela Dawn Davis 8 maç

Manolya Kurtulmuş 8 maç

Shacobıa Barbee 7 maç

Nazlı Bircan Gökdemir 6 maç

Sanem Gamze Zeren 4 maç

Fatma Dikmen 4 maç

Gizem Sezer 4 maç

Bedriye Şevval Karlıtekin 2 maç

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