Bellona Basketbol’da en çok forma giyenler

Bellona Kayseri Basketbol takımında 20 hafta sonunda en çok forma giyen Kübra İmren, Kennedy Burke ve Ayşegül Günay oldu.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, ligde geride kalan 20 haftada oynadığı 19 maçta 9 galibiyet ve 10 mağlubiyet aldı. Topladığı 28 puanla 8.sırada yer alan SarıKırmızılı takımda en çok forma giyen isimler 19’ar maç ile Kübra İmren Siyahdemir, Kennedy Valentine Burke ve Ayşegül Günay Aladağ oldu.
Bellona Kayseri Basketbol takımında hangi oyuncu kaç maç oynadı:
Kübra İmren Siyahdemir 19 maç
Kennedy Valentine Burke 19 maç
Ayşegül Günay Aladağ 19 maç
Luca Ivankovic 18 maç
Gülse Uğur 17 maç
Beril Albayrak 15 maç
Ann Wauters 10 maç
Klaudıa Perisa 8 maç
Kaela Dawn Davis 8 maç
Manolya Kurtulmuş 8 maç
Shacobıa Barbee 7 maç
Nazlı Bircan Gökdemir 6 maç
Sanem Gamze Zeren 4 maç
Fatma Dikmen 4 maç
Gizem Sezer 4 maç
Bedriye Şevval Karlıtekin 2 maç
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