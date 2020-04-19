Kayseri'de bir mahalle karantinaya alındı

Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Akmescid Mahallesi korona virüs nedeniyle karantinaya alındı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Akmescid Mahallesi Covid19 salgını nedeniyle karantinaya alındı. Karantina kapsamında mahalleye giriş ve çıkışlar kapatıldı.
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