Kayseri’de kısıtlamadan sonra vatandaşlar benzinlik marketlerine koştu

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Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinden hemen sonra, Kayseri’de vatandaşlar benzinliklerin marketlerine akın etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında alınan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesi ile beraber, Kayseri’de vatandaşlar benzinliklerin marketlerine akın ettiler. Benzinliklerin önünde araç yoğunluğu yaşanırken, market önlerinde de uzun kuyruklar oluştu.

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