Davulcular Ramazan ayında davullarını çalmak istiyor Davulcu Naki Özkan: “Ramazan’da davulculara gerekli önlemler alınarak, Ramazan Davulu çalınmalı”

Türkiye’de korona virüsün görülmesinden sonra işlerinin olumsuz etkilendiğini söyleyen Kayserili Davulcu Naki Özkan, “Ramazan’da davulcular için gerekli önlemler alınmalı ve Ramazan ayı boyunca davu çalınmalı” dedi.

Türkiye’de korona virüsün ortaya çıkmasından sonra düğünlerin ertelemesi ile beraber iş yapamayan davulcular, Ramazan ayında sahurda önlemler çerçevesinde davullarını çalmak istiyor. Günlük olarak para kazandıklarını söyleyen davulcular, halkın bu dönemde motivasyonunun yüksek olmasını sağlamak için Ramazan’da kendilerine alınacak belirli tedbirler içerisinde davullarını çalmaya devam etmek istiyor.

Korona virüs salgınından beri hiç iş yapamadıklarını söyleyen 35 senelik Davulcu Naki Özkan, “Virüsün gelmesi ve işlerimizin ertelenmesiyle perişan olduk. Bir kış yatıyoruz zaten. Önceden randevu aldığımız düğünlerimiz vardı ve hepsi iptal oldu" dedi.

Özkan, "Belirli bir gelirimiz olmadığı için yapacak bir şeyimiz de yok. Bir ramazanımız vardı, ramazan davul tamiri ve satışından da beklentimiz vardı. Borçlarımızı kapatamadık bu sebepten ve şu an kötü bir vaziyete geldik" diyerek şunları söyledi:

"Ne yapacağımızı şaşırdık biz de. Devletten beklentimiz de şu şekilde, ramazanda davulculara belirli tedbirler alınarak, davulların çalınması halkımızın morali açısından önemli bizce. Yetkililerden isteğimiz bizleri de düşünmeleri. Biraz önce bahsettiğim gibi bu zor günlerde milletimize moral olması açısından, ramazan da bizlere tedbirler alınarak destek olunmasını istiyoruz. Bizler günlük para kazanarak evlerimizi geçindiren insanlarız ve günlük para kazanıp geçinmek zorundayız. Korona virüs geldiğinden beri hiç iş yapamadık."

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