Kayseri’de 600 haneli köy karantina altına alındı, giriş çıkışlar yasaklandı

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Kayseri’nin Bünyan ilçesine bağlı Akmescit köyünde korona virüs tespit edilmesinin ardından karantinaya alındı.

Kayseri Malatya karayolu 45. kilometresinde bulunan 600 haneli bin 900 nüfuslu Akmescit köyünde yaşayan bir ailede yapılan tetkikler sonrasında Covid19 bulgusuna rastlanması üzerine köy tedbir amaçlı karantinaya alındı. Bugün köye giden 2 ambulans aynı aileden Ersen A., Zeynep A., Cemal A. ve Menşure A.’yı hastaneye götürürken, İl Hıfzısıhha ve Sağlık müdürlüğü kararı ile köyün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Akmescit (Zezerek) köyüne giriş çıkışlar kapatılırken, jandarma yol üzerinde önlem aldı. Jandarma köy muhtarına vatandaşların dışarıya çıkmaması ve temas etmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

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