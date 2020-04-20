Vali Günaydın'dan sokağa çıkma kısıtlamasına uyanlara teşekkür

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 1819 Nisan tarihlerinde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasına uyar Kayserililer'e teşekkür etti.
Vali Günaydın, kendi sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, "1819 Nisan tarihlerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağına uyarak sağlık çalışanlarımıza, emniyet jandarma görevlilerimize, görevli bütün kurumkuruluş çalışanlarımıza destek veren Kayseri’li hemşehrilerime teşekkür ederim. Tedbiri elden bırakmayalım,gerekmedikçe sokağa çıkmayalım" ifadesinde bulundu.
Korona virüs salgını nedeniyle 1819 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı.
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