Kayseri Büyükşehir Belediyesi, maskeden sonra dezenfektan üretimine de başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, korona virüsün etkilerinin azaltılmasına yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Başkan Büyükkılıç’ın talimatıyla alınan özel ruhsat sonrası KASKİ Genel Müdürlüğü laboratuvarında dezenfektan üretimine başlandı. Labaratuvardaki üretim çalışmalarını inceleyen Başkan Memduh Büyükkılıç, üretilen dezenfektanların özellikle hastaneler ile yoğun bölgelerde kullanılacağını açıkladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, korona virüs ile mücadele sürecinde yoğun bir şekilde kullanılan maske ve dezenfektan ihtiyacını kendi imkanları ile gideriyor. Başta sağlık çalışanları olmak üzere emniyet mensupları ve ilçe belediyeleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere KAYMEK bünyesinde maske üretimi yapan Büyükşehir Belediyesi, KASKİ Genel Müdürlüğü’nün laboratuvarında da dezenfektan üretiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, el dezenfektanının üretildiği KASKİ Genel Müdürlüğü laboratuvarında incelemelerde bulundu. KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir’den dezenfektan üretimine ilişkin bilgiler alan Başkan Memduh Büyükkılıç, şehrin insan yoğun bölgeleri ile hastane girişlerine konacak olan dezenfekte ünitelerini de inceledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, dezenfektan üretimi için Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan gerekli iznin alındığını söyledi. Bu süreçte ekonomik maliyeti düşürmek ve başta sağlık kurumları olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışma başlattıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, üretilen dezenfektan ile hastanelere destek olduklarını belirtti. Başkan Büyükkılıç, yine KASKİ tarafından oluşturulan dezenfektan ünitelerinin de hastane girişleri ile şehrin insan yoğun bölgelerine konularak vatandaşlara hizmet verileceğini kaydetti.

KASKİ Genel Müdürlüğü’nde üretilen dezenfektanlardan Şehir Hastanesi’ne 1000 litre, Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Hastanesi’ne ise 500 litre gönderildi. Üretilen dezenfektan ile ilçe belediyelerinin ihtiyaçlarının da karşılanacağı belirtildi.

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