Kayseri'de 600 haneli mahalle karantinaya alındı

<br>Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde Akmescit Mahallesi, bir yakınının cenazesi için Fransa'dan gelen kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.<br>Akmescit Mahallesi'ne, bir yakınının cenaze töreni için geçen 10 Mart'ta Fransa'dan gelen kişi, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesine başvurdu. Hastanede test yapılan gurbetçi vatandaşın koronavirüs hastalığına yakalandığı belirlendi. Bunun üzerine 600 haneli mahalle, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. Jandarma ekipleri önlem alarak mahalleye giriş ve çıkışları kapattı. Mahallede yaşayanların ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek grubu tarafından karşılanıyor. Mahallenin 14 gün karantina altında tutulacağı öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ<br>2020-04-20 11:57:48<br>

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