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İncesu'da uyuşturucu madde operasyonu: 3 tutuklama

İHA

İncesu'da uyuşturucu madde operasyonu: 3 tutuklama

Kayseri'nin İncesu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre İncesu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Saraycık Mahallesinde yapılan operasyonda H.Ş. ve İ.Ö. isimli şahısların üzerinden 3 gram bonzai ve 3 gram metamfetamin maddesi, M.A. isimli şahsın evinde de 3 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Yetkililer, gözaltına alınan 3 zanlının da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandığını bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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