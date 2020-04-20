Yahyalı'da bir ev karantina altına alındı

'Ablam ve ben'

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Yahyalı ilçesinde bir ev korona virüs nedeniyle karantina altına alındı.

Alınan bilgiye göre Yahyalı ilçesine bağlı Yerköy Mahallesinde 70 yaşındaki yaşlı bir vatandaşın yapılan Covid19 testi pozitif çıktı. Yapılan Covid19 testinin pozitif çıkmasının ardından 70 yaşındaki hasta Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, yaşadığı ev karantina altına alındı.

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