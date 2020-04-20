Bellona Kayseri'nin sayı makinesi Kennedy Burke

Bellona Kayseri Basketbol takımının en skorer ismi 402 sayı atan Kennedy Valentine Burke oldu.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol takımı oynadığı 19 maçta 1.402 sayı atarken, 1.453 sayı yedi. SarıKırmızılı takımda atılan 1.402 sayının 636’sini iki isim kaydetti.
Takımın en skorer ismi 402 sayı ile Kennedy Valentine Burke oldu. Luca Ivankovic 234 sayı üretirken Kaela Dawn Davis 182 sayı Ayşegül Günay Aladağ da 148 sayı ile oynadı.
Kennedy Valentine Burke 402 sayı
Luca Ivankovic 234 sayı
Kaela Dawn Davis 182 sayı
Ayşegül Günay Aladağ 148 sayı
Kübra İmren Siyahdemir 117 sayı
Shacobıa Barbee 105 sayı
Klaudıa Perisa 59 sayı
Manolya Kurtulmuş 34 sayı
Ann Wauters 32 sayı
Gülse Uğur 27 sayı
Beril Albayrak 27 sayı
Nazlı Bircan Gökdemir 12 sayı
Sanem Gamze Zeren 11 sayı
Gizem Sezer 8 sayı
Fatma Dikmen 4 sayı
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