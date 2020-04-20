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Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

DHA

Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ´nin Kocasinan ilçesinde Hulusi Özsoy, (66) yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.  Olay, ilçeye bağlı Yeşil Mahallesi Uçar Sokak´ta bulunan bir katlı evin giriş katında meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Özsoy´dan bir süre haber alamayan komşuları eve girdi. Özsoy'u yerde hareketsiz halde gören komşuları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hulusi Özsoy´un hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Özsoy´un cesedi, otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna...

Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

<br>Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ´nin Kocasinan ilçesinde Hulusi Özsoy, (66) yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. <br>Olay, ilçeye bağlı Yeşil Mahallesi Uçar Sokak´ta bulunan bir katlı evin giriş katında meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Özsoy´dan bir süre haber alamayan komşuları eve girdi. Özsoy'u yerde hareketsiz halde gören komşuları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hulusi Özsoy´un hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Özsoy´un cesedi, otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Muhammed KISIR<br>2020-04-20 19:34:31<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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