Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

<br>Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ´nin Kocasinan ilçesinde Hulusi Özsoy, (66) yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. <br>Olay, ilçeye bağlı Yeşil Mahallesi Uçar Sokak´ta bulunan bir katlı evin giriş katında meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Özsoy´dan bir süre haber alamayan komşuları eve girdi. Özsoy'u yerde hareketsiz halde gören komşuları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hulusi Özsoy´un hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Özsoy´un cesedi, otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Muhammed KISIR<br>2020-04-20 19:34:31<br>
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