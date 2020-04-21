Kamyonun dorsesi cayır cayır yandı

'Ablam ve ben'

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Kayseri'de, hareket halindeki bir kamyonun dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Hüseyinli Mahallesi'nde bir kamyonun dorsesinin lastikleri teknik bir arıza nedeniyle alev aldı. Alevleri fark eden kamyon sürücüsünün haber vermesi üzerine Develi İtfaiye Bölge Amirilği ekipleri olay yerine gelerek alevlere müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmaları sonrasında alevler söndürülürken, dorse kullanılamaz hale geldi.

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