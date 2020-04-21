(Görüntülü) Pastırmanın dilim fiyatı 3 TL oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) Pastırmanın dilim fiyatı 3 TL oldu

DHA

KAYSERİ'nin meşhur lezzetlerinden pastırmanın kilo fiyatı, 145 TL'den 170 TL'ye yükseldi. Büyükbaş hayvanın sırt kısmından hazırlanan antrikot pastırmanın 0,18 gram dilimi ise, 3 TL oldu. Kayseri'de antrikot, bonfile, sırt, kapak, şekerpare, dilme ve omuz gibi büyükbaşın 7 farklı noktasından yapılan pastırma, 9 farklı işlemden geçirilerek satışa sunuluyor. Kentin en önemli gelir kaynaklarından olan pastırmanın fiyatı, et fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle arttı. Büyükbaşın sırt kısmından hazırlanan antrikot pastırmanın kilo fiyatı 145 TL'den 170 TL'ye çıktı. Pastırma satıcıları, antrikot...

(Görüntülü) Pastırmanın dilim fiyatı 3 TL oldu

KAYSERİ'nin meşhur lezzetlerinden pastırmanın kilo fiyatı, 145 TL'den 170 TL'ye yükseldi. Büyükbaş hayvanın sırt kısmından hazırlanan antrikot pastırmanın 0,18 gram dilimi ise, 3 TL oldu.<br>Kayseri'de antrikot, bonfile, sırt, kapak, şekerpare, dilme ve omuz gibi büyükbaşın 7 farklı noktasından yapılan pastırma, 9 farklı işlemden geçirilerek satışa sunuluyor. Kentin en önemli gelir kaynaklarından olan pastırmanın fiyatı, et fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle arttı. Büyükbaşın sırt kısmından hazırlanan antrikot pastırmanın kilo fiyatı 145 TL'den 170 TL'ye çıktı. Pastırma satıcıları, antrikot pastırmanın 0,18 gram dilimini ise 3 TL'den satıyor.<br>'YÜZDE 20 ORANINDA BİR FİYAT ARTIŞI OLDU'<br>Kentte 30 yıldır pastırma ve sucuk satışı yapan Mustafa Tokluman, "Pastırmanın fiyatı kasabın satmış olduğu ete göredir. Pastırmada 110 TL'den başlayıp 170 TL'ye kadar fiyat aralığı vardır. En çok tercih edilen sırt pastırmamızdır. Hayvanın sırt bölgesinden çıkar. Çünkü yağsız ve yumuşak olur. Bir dilim pastırma 3 ile 3,5 TL arasında gelir. Pastırma fiyatlarına yüzde 20 oranında bir artışımız oldu. 145 ile 150 TL arasında satmış olduğumuz sırt pastırma Türkiye genelinde 170 TL fiyat aralığında seyrediyor" dedi.<br>'SATIŞLARIMIZ YÜZDE 95 ORANINDA DÜŞTÜ'<br>Dünyada virüsten dolayı ticaretin durduğunu dile getiren Tokluman, şöyle konuştu:<br>"Bu virüsten dolayı dünyanın da ticaret çarkı durmuştur. Kayseri'deki sucuk ve pastırma satışlarımız da yüzde 95 oranında düşmüştür. Bizim en iyi ay dediğimiz Ramazan ayı geldi. Satışlarımız da bu dönemde pik yapardı, maksimum artış gösterirdi. Fakat virüsten dolayı işlerimiz durmuş durumdadır. İnşallah bunun da geçmesini temenni ediyoruz. Temmuz ve ağustos ayı bizim satış oranında en iyi aylarımızdır. Özelde bizde yaklaşık günlük 100 kilo civarında sucuk ile 55 kilo pastırma satışımız vardı. Kayseri'de sektörel olarak günlük 5 ton sucuk kargo ediyorduk. 2 ile 2,5 ton arasında pastırma gönderiyorduk. Bu oran an itibarıyla yüzde 95 düşmüş durumdadır."DHA-Genel Türkiye-Kayseri <br>2020-04-21 11:36:37<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Temizlik araçlarında hem uyaran hem güldüren mesaj
YEREL HABERLER Temizlik araçlarında hem uyaran hem güldüren mesaj
Belediyeden vatandaşlara hem temizlik hem konser Kayseri’de belediye hem sokakları dezenfekte etti, hem de vatandaşa konser verdi
YEREL HABERLER Belediyeden vatandaşlara hem temizlik hem ...
Kayseri’de yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Kayseri’de yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Kamyonun dorsesi cayır cayır yandı
YEREL HABERLER Kamyonun dorsesi cayır cayır yandı
Pastırmanın dilim fiyatı 3 TL oldu
YEREL HABERLER Pastırmanın dilim fiyatı 3 TL oldu
Tuzla gölü kesin korunacak hassas alan olarak ilan edildi
YEREL HABERLER Tuzla gölü kesin korunacak hassas alan olarak ilan ...
Kayseri'de pastırmanın dilimi 1.5 TL oldu Pastırmacı Yasin Güzel: "Birkaç defa zam geldi ama esnaf olarak yansıtmadık" "Koronadan korunmak için pastırma tüketin"
YEREL HABERLER Kayseri'de pastırmanın dilimi 1.5 TL oldu Pastırmacı ...
Gürpınar Mahallesi'ne hizmet atağı
YEREL HABERLER Gürpınar Mahallesi'ne hizmet atağı
Kayseri Valiliği’nden 4 günlük kısıtlama için açıklama yapıldı
YEREL HABERLER Kayseri Valiliği’nden 4 günlük kısıtlama için ...
Kayserispor'da Pedro Henrique krizi
YEREL HABERLER Kayserispor'da Pedro Henrique krizi
Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
Kayserisporlu Bernard Mensah, "Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum"
YEREL HABERLER Kayserisporlu Bernard Mensah, "Şampiyonlar Ligi'nde ...
Bellona Kayseri'nin sayı makinesi Kennedy Burke
YEREL HABERLER Bellona Kayseri'nin sayı makinesi Kennedy Burke
Karantinada kalanlar için moral etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Karantinada kalanlar için moral etkinliği düzenlendi
Campanharo oğlundan çalım yedi!
YEREL HABERLER Campanharo oğlundan çalım yedi!
Yahyalı'da bir ev karantina altına alındı
YEREL HABERLER Yahyalı'da bir ev karantina altına alındı
Özel sporculardan özel çağrı
YEREL HABERLER Özel sporculardan özel çağrı
Korona virüs 23 Nisan coşkusuna engel olamayacak Kayseri’de yüzlerce çocuk, 23 Nisan kutlaması için evlerinde ve balkonlarda hazırlık yaptı
YEREL HABERLER Korona virüs 23 Nisan coşkusuna engel ...
Bir haftadır haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Bir haftadır haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü ...
(Görüntülü) Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Virüs 27 güne kadar vücutta kalabilir
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Virüs 27 güne ...
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Virüs 27 güne kadar vücutta kalabilir
YEREL HABERLER Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Virüs 27 güne kadar vücutta ...
Kayseri’de hava sıcaklıkları düşecek
YEREL HABERLER Kayseri’de hava sıcaklıkları düşecek
İncesu'da uyuşturucu madde operasyonu: 3 tutuklama
YEREL HABERLER İncesu'da uyuşturucu madde operasyonu: 3 tutuklama
(Görüntülü) Kayseri'de 600 haneli mahalle karantinaya alındı-2
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kayseri'de 600 haneli mahalle karantinaya ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X