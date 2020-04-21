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Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü'nden 23 Nisan kutlaması İstiklal Marşı'nın 41 dizesi 41 farklı evde okundu

İHA

Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü başkanı, antrenör ve sporcuları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı anısına hep birlikte İstiklal Marşı'nın 41 dizesini 41 farklı evde okudu ve bu videoları birleştirerek bir kutlama mesajı yayınladı.

Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü'nden 23 Nisan kutlaması İstiklal Marşı'nın 41 dizesi 41 farklı evde okundu

Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü başkanı, antrenör ve sporcuları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı anısına hep birlikte İstiklal Marşı'nın 41 dizesini 41 farklı evde okudu ve bu videoları birleştirerek bir kutlama mesajı yayınladı.
Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hasan Aksoyak, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, "Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü başkan, antrenör ve sporcuları olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı anısına bir video hazırladık. Yaşadığımız bu süreçte bir araya gelemesek de aynı duyguları hissediyor ve yaşıyoruz. Bizde kulüp olarak İstiklal Marşımızın 41 dizesini 41 farklı evde coşkuyla okuduk ve bunu bir klip haline getirdik. 23 Nisan 1920 yılında millet meclisimiz açılmıştır. Bu büyük olayın tarihi olan 23 Nisan, 1924 yılından itibaren bayram olarak ilan edilmiş ve 1929 yılında ise Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiştir. 1979 yılında 6 ülkenin katılımıyla başlayan süreçle uluslararası bir kimlik kazanmıştır. Çocuklara bayram armağan eden ilk ülke olmanın ötesinde dünya çocuklarına armağan edilen ilk bayramdır. Bugün bu büyük bayramın 100. yılını kutluyoruz. Çocuklarımıza yaşatacağımız bayram sevinci, onların ulusal egemenlik bilinci ve ulusal egemenlik değerleriyle bütünleştiğinde değer kazanacak ve anlam bulacaktır" dedi.

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