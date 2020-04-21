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İl Müftüsü Şahin Güven: “Ramazan’da kan vermek oruç bozmaz, isteyen kan verebilir” Kayseri İl Müftülüğü , Kızılay’a kan bağışında bulundu

İHA

Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kan bağışı konusunda yaptığı açıklamalardan sonra kan bağışında bulunmak için harekete geçen Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, "Ramazan'da kan vermek oruç bozmaz, isteyen kan verebilir" dedi.

İl Müftüsü Şahin Güven: “Ramazan’da kan vermek oruç bozmaz, isteyen kan verebilir” Kayseri İl Müftülüğü , Kızılay’a kan bağışında bulundu

Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın kan bağışı konusunda yaptığı açıklamalardan sonra kan bağışında bulunmak için harekete geçen Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, “Ramazan’da kan vermek oruç bozmaz, isteyen kan verebilir” dedi.
İl Müftülüğü içerisinde yapılan kan bağışına geçen Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, Kızılay Kan Bankası Kayseri Şube Müdürü Savaş Koç, müftülük personeli ve vatandaşlar katıldı. Virüsten dolayı kan bağışlarında düşüş olduğunu fakat ihtiyacı olanlar için yapılması gerektiğini söyleyen Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, ”Dün Ramazanın temasını açıklarken Sayın Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş bey görevlilerimiz başta olmak üzere halkımızı kan bağışı yapmaya teşvik etti. Çünkü özellikle bu korona virüs sürecinde kan bağışlarının biraz düşmüş olduğu ve Cuma günü itibari ile de Ramazan ayımız başlayacak. Ramazan ayında kan bağışı işlemlerinin düşüyor olması sebebi ile Diyanet İşleri Başkanımız böyle bir açıklama yapınca bizlerde il ve ilçe müftüleri olarak hemen bir değerlendirme toplantısı yaptık. Şu anda bugün ve yarın iki gün olmak üzere din görevlilerimizi, imam hatiplerimizi, müezzin kayyumlarımızı, Kur’an kursu öğreticilerimizi ve aynı zamanda valilerimizi, müftülerimizi kan vermeye davet ettik. İnşallah iki gün boyunca il ve ilçe müftülüklerimizde görev yapan personelimiz, din görevlilerimiz inşallah kan bağışı yapacaklar. Ben Kızılayımıza teşekkür ediyorum. Hemen kendileri ile irtibata geçtiğimiz zaman dediler ki, biz bütün ekipmanlarımız ile birlikte geliriz ve müftülüğümüzde kan bağış işlemlerini gerçekleştiririz dediler. Ben buradan iki hususu hatırlatmak istiyorum. Birincisi, kan bağışını başta din görevlilerimiz olmak üzere bütün vatandaşlarımızın yapmasının ülkemiz insanı açısından, ülkemizdeki hastalarımızın tedavisi açısından önemlidir. Bu sebeple herkesi kan bağışı yapmaya davet ediyorum. İkincisi ise Ramazan ayı içerisinde kan bağışı yapmak yani kan vermek caizdir, orucumuzu bozmaz. Bundan dolayı isteyen kardeşlerimiz gündüz oruçlu iken kan bağışı yapabilirler. Ancak kendileri bu konuda tereddüt halinde iseler Kızılay kan merkezinin Cumhuriyet meydanındaki kan bağışı alma yeri gece 11’e kadar açık. Ben tekrar başta din görevlilerimiz olmak üzere kan bağışı yapan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ramazan Bayramımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.
Kızılay Kan Bankası Kayseri Şube Müdürü Savaş Koç ise, “Dünyayı saran korona virüs sebebi ile bizde Kızılay olarak evde kal çağrılarını uyan halkımızın evde kalması ile ilgili ekiplerimizi azaltmak zorunda kaldık. Fakat bu ekiplerin azalması ülkenin kan ihtiyacının devam ettiğini bize gösteriyor. Bu sebepler kan almaya devam etmek zorundayız. Önümüzdeki günlerde Ramazan inşallah başlayacak. Ramazan ayında da yine kan ihtiyaçlarımız devam edecek. Bu sebeple kan almaya özen gösterdiğiniz için halkımızın bu konu ile ilgili duyarlı olmasını istiyoruz. Meydandaki yerlerimizde kan bağışını kabul ediyoruz. Yine aynı şekilde korona virüs sebebi ile halkımızın bu konuda çekinceleri oluyor. Ekiplerimizde sosyal mesafeye dikkat edilerek gerekli uygun şartlar sağlanarak kan alma işlemlerimiz devam ediyor. Biz daha önce Kayseri İl Müftülüğümüzde defalarca ekipler yaptık, planlamalar yaptık, organizasyonlar yaptık. Sayın müftümüzün de ilçe müftülüklerimizin de bu konuya gösterdiği ilgiye son derece müteşekkiriz. Bundan sonrada bu tarz etkinlikler yapacağız. Herkese teşekkür ediyoruz“ ifadelerini kulandı.
Yapılan açıklamaların ardından İl Müftüsü Şahin Güven ve personeller kan bağışında bulundular.

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