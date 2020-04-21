8 katlı apartmanda karantina bitti, çocuklar bahçede top oynadı

'Ablam ve ben'

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<br>Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesindeki 8 katlı binada, 14 gün uygulanan karantina sona erdi. Çocukların apartman bahçesinde top oynamaya başladığı görüldü.<br>Kocasinan'a bağlı Sancaktepe Mahallesi 4356'ncı Sokak'taki Karepark Apartmanı, bina görevlisi Feramuz A. (31) ve babası Suat A.'da (67) koronavirüs tespit edilmesi üzerine 7 Nisan'da karantinaya alındı. Feramuz A.'nın görevli olması nedeniyle 8 katlı binada oturanlarla temaslı olabileceği düşüncesiyle apartmanın giriş kapısı, polis ekiplerince mühürlendi. 32 ailenin yaşadığı binada 14 gün uygulanan karantina sonra erdi. Polis, binanın çevresindeki şeritleri sökerek, giriş ve çıkışlara açtı. Bunun üzerine bazı çocukların, apartman bahçesinde top oynamaya başladığı görüldü. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ<br>2020-04-21 14:08:14<br>

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