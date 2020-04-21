Talas Belediyesi'nden, grafiti yazı ile 'evde kal' çağrısı

<br>KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'nin Talas ilçesinde belediye, koronavirüsle mücadele kapsamında dezenfekte araçlarına yaptırdığı grafiti yazı uygulaması ile 'evde kal' çağrısı yaptı.<br>Talas Belediyesi, temizlik işlerinde kullanılan araçlara grafiti uygulayarak farkındalık oluşturdu. Belediyenin iki dezenfekte ve iki yol süpürme aracına grafiti yazı ile 'Gadasını aldığım evde gal', 'Söz sana, yine bahar gelecek', 'Önce tedbir, önce hijyen', 'Hayat eve sığar, evde kal' yazıları yazıldı. Araçlara grafiti uygulayan Muhammed Ali Gökçen (22), Talas'ta trafo duvarına koronavirüs grafitisi yaptıktan sonra belediyenin kendisiyle iletişime geçtiğini belirterek, "Ben de 4 araca grafiti uyguladım. Çalışma bir araçta 6 saat kadar sürüyor. Farklı ve güzel bir şey oldu" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kayseri DHA<br>2020-04-21 15:46:49<br>

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