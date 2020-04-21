(Görüntülü) Kayseri'de lösemili çocuklara danslı moral

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. sporcuları, hastane bahçesinde dans gösterisi ile tedavi gören lösemi hastası çocuklara moral verdi.<br>Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. sporcuları ve eğitmenleri müzik eşliğindeki spor ve dans gösterileri ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Fevzi Mercan-Mustafa Eraslan Çocuk Hastanesi önüne geldi. Spor A.Ş. eğitmenleri, lösemili hastaların bu dönemde en çok ihtiyaç duydukları moral ve motivasyon için çeşitli dans gösterileri yaptı. Gösterilerde 9 yaşına giren lösemi hastası Kübra Akdağ?ın doğum günü Spor A.Ş. ekipleri tarafından kutlandı. DHA-Genel Türkiye-Kayseri <br>2020-04-21 17:53:42<br>
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