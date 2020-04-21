Develi'de bir bina karantinaya alındı

'Ablam ve ben'

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Kayseri'nin Develi ilçesinde müstakil bir ev korona virüs nedeniyle karantinaya alındı.

İlçeye bağlı Sindelhöyük mahallesinde yaşayan 70 yaşındaki P. K.'de Covid19 testi pozitif çıktı. Vatandaşın yaşadığı ev yetkililerce karantinaya alınırken, hasta ise Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Eve giriş ve çıkışlar yasaklanırken evde 4 kişinin yaşadığı öğrenildi.

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