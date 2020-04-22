Karantina ihlali yapan 3 kişi yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Karantina ihlali yapan 3 kişi yakalandı

İHA

Karantinaya alınan köyde 3 kişiye kuralları ihlal ettiği gerekçesi ile ceza kesildi.

Karantina ihlali yapan 3 kişi yakalandı

Karantinaya alınan köyde 3 kişiye kuralları ihlal ettiği gerekçesi ile ceza kesildi.
Covid19 salgınından dolayı karantina altına alınan Kayseri’nin Bünyan ilçesine bağlı Akmescit köyünde 3 şahsa karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile ceza kesildi. Edinilen bilgilere göre; bin 900 nüfuslu, 600 haneli köy dışında bulunan A.S. , M.Y. ve T.T. karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile 3 bin 150’şer TL para cezası ile cezalandırılırken haklarında adli işlem de başlatıldı. A.S.’nin köyün karantina altında olduğu saatlerde Tomarza ilçesinde yakalandığı ve ambulans ile evine getirildiği öğrenilirken, M.Y.’nin traktöre mazot alıp gelirken yakalandığı bilgisine ulaşıldı. Köyde yaşayan T.T.’nin ise köy dışında çalıştığı iş yerinden evine dönerken karantina sınırları içerisinde yakalandığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Almanya'dan getirilen Türk vatandaşlarından yetkililere dua Ekipler, bebek yolcuyla yakından ilgilendi
YEREL HABERLER Almanya'dan getirilen Türk vatandaşlarından ...
Su, gazete ve tüp dağıtım şirketleri istisna kapsamına alındı
YEREL HABERLER Su, gazete ve tüp dağıtım şirketleri istisna ...
Almanya'dan gelen 232 kişi Kayseri'de indi
YEREL HABERLER Almanya'dan gelen 232 kişi Kayseri'de indi
Develi'de bir bina karantinaya alındı
YEREL HABERLER Develi'de bir bina karantinaya alındı
(Görüntülü) Kayseri'de lösemili çocuklara danslı moral
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kayseri'de lösemili çocuklara danslı ...
Evde Hareketsiz Kalma projesine Kayseri'den destek
YEREL HABERLER Evde Hareketsiz Kalma projesine Kayseri'den destek
Kayseri Süper Amatör Küme'ye çıkacak takımın belirlenmesi bekleniyor
YEREL HABERLER Kayseri Süper Amatör Küme'ye çıkacak takımın ...
Kayseri'de bir ayda aranması bulunan 343 kişi yakalandı, 61 kayıp şahıs bulundu
YEREL HABERLER Kayseri'de bir ayda aranması bulunan 343 kişi ...
(Görüntülü) Koronavirüs nedeniyle zemzem satışları durdu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüs nedeniyle zemzem satışları ...
Çocuğunu dilendiren şahıslara ceza
YEREL HABERLER Çocuğunu dilendiren şahıslara ceza
Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapan 9 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapan 9 kişi ...
Kayseri polisi bir ayda 633 vatandaşa ulaştı
YEREL HABERLER Kayseri polisi bir ayda 633 vatandaşa ulaştı
Kayseri'de 1 ayda 9 bin 135 araca ceza yazıldı
YEREL HABERLER Kayseri'de 1 ayda 9 bin 135 araca ceza yazıldı
Talas Belediyesi'nden, grafiti yazı ile 'evde kal' çağrısı
YEREL HABERLER Talas Belediyesi'nden, grafiti yazı ile 'evde kal' ...
Vali Günaydın'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı
YEREL HABERLER Vali Günaydın'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk ...
Nurettin Korkmaz güç topluyor
YEREL HABERLER Nurettin Korkmaz güç topluyor
(Görüntülü) Annesinin maaşını çekmek için karantinadan kaçan şüpheli yakalandı 
YEREL HABERLER (Görüntülü) Annesinin maaşını çekmek için ...
Melikgazi'de esnafa özel siperli maske dağıtıldı
YEREL HABERLER Melikgazi'de esnafa özel siperli maske dağıtıldı
8 katlı apartmanda karantina bitti, çocuklar bahçede top oynadı
YEREL HABERLER 8 katlı apartmanda karantina bitti, çocuklar bahçede ...
İl Müftüsü Şahin Güven: “Ramazan’da kan vermek oruç bozmaz, isteyen kan verebilir” Kayseri İl Müftülüğü , Kızılay’a kan bağışında bulundu
YEREL HABERLER İl Müftüsü Şahin Güven: “Ramazan’da kan vermek oruç ...
Başkan Yalçın: “Bir karış toprak bile boş kalmamalı”
YEREL HABERLER Başkan Yalçın: “Bir karış toprak bile boş kalmamalı”
Otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı
Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü'nden 23 Nisan kutlaması İstiklal Marşı'nın 41 dizesi 41 farklı evde okundu
YEREL HABERLER Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü'nden 23 Nisan ...
İl Hıfzısıhha Kurulunun Yeni Kararları Açıklandı
YEREL HABERLER İl Hıfzısıhha Kurulunun Yeni Kararları Açıklandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X