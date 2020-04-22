Kayseri Emniyeti ve Talas Belediyesi Pazar Yerinde Maske Dağıttı

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelince Talas Belediyesi Zabıta görevlileriyle birlikte Anayurt Pazar yeri girişinde Coıvıd19 bulaşıcı hastalıktan korunma tedbirleri kapsamında vatandaşlar maske takma, izolasyon, sosyal mesafe ve Coıvıd19 tedbirleri konusunda bilgilendirildi.

Maske dağıtımı sırasında vatandaşlara Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelince Coıvıd19 bulaşıcı hastalıktan korunma tedbirleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Vatandaşlar ve pazar esnafı, pazar yerinde alış veriş yapılırken sosyal mesafe kuralına uyulması ve maske takılması konusunda uyarıldı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelince asayiş ve güvenlik konuları ile Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması anlatılarak ilgili broşürler dağıtıldı.

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