Başkan Büyüksimitci’den 23 Nisan Mesajı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesi ile yazılı bir açıklama yaparak tüm çocukların bayramını kutladı.

Başkan Büyüksimitci açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünyada kutlanan ilk ve tek çocuk bayramıdır. Çocuklar bir toplumun geleceğidir. Bizlere düşen görev geleceğimizin mimarları olan çocuklarımızı, milli ve manevi değerler aşılayarak, topluma faydalı bireyler olmasını sağlamaktır.

Ne yazık ki Cumhuriyetimizin 100. Yılında tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebi ile 23 Nisan’ı bu sene buruk kutlayacağız. Bu coşkuyu bir nebzede olsa yaşayabilmek için bende tüm çocuklarımızla birlikte 23 Nisan günü saat 21.00’de tüm üyelerimizi ve vatandaşlarımızı balkonlarından coşkulu bir şekilde İstiklal Marşımızı okumaya, tüm balkonlarımız bayraklarla donatmaya davet ediyorum.

İnşallah bizlerde iş dünyası olarak bundan sonraki süreçte, demokrasinin ve cumhuriyetimizin verdiği güven ve güçle daha fazla yatırım ve daha fazla istihdam hedefiyle var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çocuklarımıza daha güçlü bir ülke bırakmanın gayretinde olacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin ve geleceğimizin teminatı çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en kalbi duygularımla kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ülkemizin bağımsızlığı ve egemenliği uğrunda canlarını feda eden bütün şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum”

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