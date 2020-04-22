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Kayseri'de 350 gram pide 2,5 liradan satılacak

DHA

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de yaklaşan ramazan ayı öncesi hazırlıklarını tamamlayan fırıncılar, 350 gram ramazan pidesini 2,5 lira, yumurtalı ve susamlı pideyi ise 4 liradan satacak. Kayseri'de, '11 ayın sultanı' olarak nitelendirilen ramazan ayına sayılı günler kala fırıncılar ramazan pidesi mesaisine başladı. Ramazan ayında, iftar sofralarının vazgeçilmezi olan ramazan pidesinin sofralardaki yerini alması için yoğun mesai harcayan fırıncı esnafı hazırlıklarını tamamladı. Kentte 350 gram ramazan pidesi 2,5, yumurtalı ve susamlı pide ise 4 liradan satılacak 350 GRAM RAMAZAN PİDESİ...

Kayseri'de 350 gram pide 2,5 liradan satılacak

<br>Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de yaklaşan ramazan ayı öncesi hazırlıklarını tamamlayan fırıncılar, 350 gram ramazan pidesini 2,5 lira, yumurtalı ve susamlı pideyi ise 4 liradan satacak.<br>Kayseri'de, '11 ayın sultanı' olarak nitelendirilen ramazan ayına sayılı günler kala fırıncılar ramazan pidesi mesaisine başladı. Ramazan ayında, iftar sofralarının vazgeçilmezi olan ramazan pidesinin sofralardaki yerini alması için yoğun mesai harcayan fırıncı esnafı hazırlıklarını tamamladı. Kentte 350 gram ramazan pidesi 2,5, yumurtalı ve susamlı pide ise 4 liradan satılacak<br>350 GRAM RAMAZAN PİDESİ 2,5 TL<br>Kentte 30 yıldır fırıncılık yapan Benal Akyar, Ramazan öncesi fırınları önce dezenfekte ettirdiklerini söyleyerek, "Daha sonra ekmek için gerekli un ve yumurtalarımızı aldık.  İçişleri Bakanlığı´nın açıklamış olduğu kararlara uygun olarak iş yerimizi iftardan iki saat önce kapatacağız. Fırında oluşan yığılmalar karşı da müşterilerimizi dükkan kapasitemize göre alacağız. 350 gram ramazan pidesi 2,5 TL, yumurtalı ve susamlı Ramazan pidesi ise 4 TL'den satışa sunulacak. Bunun dışından tahinli, yağlı, kıymalı ve peynirli olmak üzere üretimlerimiz devam edecek" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ<br>2020-04-22 15:15:02<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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