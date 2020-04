Başkan Per, "23 Nisan Ulusal Kurtuluşumuzun Mihenk Taşlarından Biridir"

Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, her milletin tarihinde bazı dönüm noktaları olduğunu ifade ederek, “ Bizim Devletimizin de dönüm noktalarından birisi 23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasıdır” dedi.

Prof. Dr. Hüseyin Per, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada, egemenliğin kayıtsız şartsız millette olduğunun unutulmaması gerektiğini, yeni tip koronavirüs (Kovid19) salgını nedeniyle bayramın 100. Yılınde herkesin evinde kutlama yapacağını ifade ederek, “ Ülkemiz ve dünya büyük bir sıkıntıdan geçmektedir. Millet olarak bu zor günlerimizde daha çok birlik ve beraberliğe, dayanışmaya ihtiyacımız vardır. Bu vesile ile sağlık görevlilerimiz başta olmak üzere, salgın nedeniyle canla başla çalışan tüm çalışanlarımıza bir kez daha şükranlarımızı sunuyorum.

Evlerimizde kutlayacağımız 23 Nisan’ı 100. yıla yakışır, en güzel, en coşkulu şekilde kutlamalıyız. Evlerimizi bayraklarla donatmalı, İstiklal Marşı'mızı en gür bir şekilde söylemeliyiz. 23 Nisan bizim ulusal kurtuluşumuzun mihenk taşlarından birisidir. Son olarak Ülkemizin kurulmasında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, emeği geçen kim varsa hepsini sonsuz şükran ve dualarımızla yadediyoruz” dedi.

