Hacılar’da yardım seferberliği

Hacılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşlara toplam 195 bin liralık nakdi yardım yaptı.

Hacılar’ın her zaman yardımlaşmasıyla, birliğiyle beraberliğiyle örnek olduğunu, son olarak da örnek bir uygulama yaparak 260 aileye yardım ulaştırıldığını söyleyen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, “Hacılarımızda mevcut bulunan Hacılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kanalıyla 260 ailemize 750’şer lira olmak üzere toplam da 195 bin lirayı tek tek adreslerine ulaştırmış bulunuyoruz. İnşallah yardımlaşma, birlik beraberlik, dayanışma her zaman olduğu gibi bundan sonra da ilçemizde her zaman var olacak. Ben şimdiden emeği geçen tüm arkadaşlarıma hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Hacılarımızda her türlü yardımlaşma ve dayanışma ile birlikte bu sıkıntılı günleri aşma mücadelesi her zaman vardır. Var olacaktır. Bu süreçte de birlikte olacağız. Birlikte sağlıklı yarınlara kavuşacağız” dedi.

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