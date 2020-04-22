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Seyahat izni almak isteyen vatandaşlar, uzun kuyruk oluşturdu Kayseri’de şehir dışına çıkmak isteyenler, izin belgesi için saatlerce bekledi

İHA

Kayseri'de il dışına çıkmak için seyahat izni almaya giden vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturarak saatlerce bekledi.

Seyahat izni almak isteyen vatandaşlar, uzun kuyruk oluşturdu Kayseri’de şehir dışına çıkmak isteyenler, izin belgesi için saatlerce bekledi

Kayseri’de il dışına çıkmak için seyahat izni almaya giden vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturarak saatlerce bekledi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 30 büyükşehir ve Zonguldak iline giriş ve çıkışlarının kapatılarak, izin belgesi ile seyahat edilebileceği kararına bağlanmasının ardından, vatandaşlar il dışına çıkabilmek için yetkili yerlere başvurmaya başladılar. Kayseri’de ise il dışına çıkmak için izin almak isteyen vatandaşlar, semt konaklarının önünde uzun kuyruklar oluşturarak saatlerce bekledi. İl dışına çıkmak isteyen vatandaşlar, uzun süredir beklemekten şikayet ederek, yetkililerin bu duruma çözüm bulmasını istedi.
Memleketlerinde çiftçilik yaptıkları için izin almaya geldiklerini fakat kendilerine bir türlü sıra gelmediğini söyleyen Memduh Koca, “Kahramanmaraş Göksun’a gideceğim. Orada 120’ye yakın elma ağaçlarımız var. Babam orada çiftçilik yapıyor ve onu götürmek izin belgesi alacağım. Saat 11 buçuktan beri burada bekliyorum. Sıra numaram 95’ti ve şu an önümde 65 kişi var. Devletimiz bu konularda nasıl çözüm üretmeye çalışacak bilmiyorum, sonuçta çiftçilik yapan, bağı bahçesi olan var. Çiftçilere izin belgesi verilmesi gerekiyor diyorlar, bunları daha önce karakoldan ve kaymakamlıktan veriyorlardı ama burası şu an sadece beli bire noktada yığılmış durumda. Arkamda duran vatandaşlardan da görülüyor, sosyal mesafe kuralı yok. Bu kadar kalabalık olarak yığılmamıza gerek yoktu. Bu belgeler karakol ve kaymakamlıklardan da verilebilir. Sadece semt konaklarına yüklenmemek gerekiyor. Sabah 150’ye yakın adam vardı burada ve parkın içi aşırı doluydu. Ben 11 buçukta geldim ve 5 saattir hala bekliyorum. Bilmiyorum ne şekilde olur ama il dışına çıkışlarda çözüm üretilmesi gerekiyor. Tamam insanlar çıkmasın ama çiftçi üretmek zorunda. Orada 120 tane ağaç şu anda kuruyacak. Çiftçi üretsin diyorlar ama çiftçi bu durumda nasıl üretecek? Millet ister istemez strese de giriyor, haliyle tartışıyor. Gerek yok bunlara sadece çözüm istiyoruz” dedi.
Askerden terhis olarak karantina sürecini tamamlayan oğlunu almak için izin istediğini ifade eden Ali Özçelik ise, “Manisa Alaşehir’e gideceğim ve sabah 9 buçuktan beri burada bekliyorum. Benim çocuğum orada askerlik yaparken Mart’ın 30’unda terhis oldu ve 14 gün kuralına uymak için orada kaldı. Şimdi benim onu buraya getirmem lazım ve sabah 9’dan beri burada bekliyorum. Benim oraya gitme sebebim belli yoksa neden evimdeki rahatımı bozayım. Burada şimdi bize form doldurulacak deniyor ve böyle bir form vardı da, neden burada bu kadar bekliyoruz? Burada böyle bir form varsa, ben bir hafta önce geldiğimde bana verselerdi her şeyi yazar burada da hiç beklemezdim. Yoksa burada bu kadar insanı neden bekletiyorlar?” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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