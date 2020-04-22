(Görüntülü) Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobildeki 4 kişi yakalandı

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<br>KAYSERİ'de, polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobildeki 4 kişi kısa süren kovalamacanın ardından yakalanıp, gözaltına alındı.<br>Olay, saat 17.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı'nda meydana geldi. Polis ekipleri, uygulama noktasında 8 JN 154 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından otomobil kısa sürede polis ekiplerince Mithatpaşa Mahallesi'nde durduruldu. Otomobildeki Mehmet A., Adnan D., Emin A. ve Murat A., araçtan indirilirdi. Yapılan incemede Murat A.'nın 'silahlı tehdit' ve 'basit yaralama' suçundan arandığı tespit edildi. Otomobilde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ve 19 bin TL ele geçirildi. Ekipler, 4 şüpheliyi de gözaltına alarak Yenişehir Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü.DHA-Genel Türkiye-Kayseri <br>2020-04-22 23:26:05<br>

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