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İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından sokağa çıkma kısıtlamasında yeni düzenleme yapıldı

İHA

Kayseri İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili yeni düzenlemeler yapıldı.

İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından sokağa çıkma kısıtlamasında yeni düzenleme yapıldı

Kayseri İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili yeni düzenlemeler yapıldı.
Yapılan yeni düzenleme ile ilgili şu ifadelere yer verildi:
“İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesine istinaden 22/04/2020 tarihinde saat 22.00’da, Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan ve çeşitli ülkelerden bildirimi yapılan, yeni bir alt tipe bağlı “Korona virüs (Covid19)” hastalığına ilişkin olarak yer alan gündem maddesine yönelik olarak ilimizde alınacak tedbirleri görüşmek üzere İl Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin iştiraki ile toplanmış olup 2020/31 sayılı kararımızın “İstisna Kapsamında Olacak Kişiler” başlıklı 3. maddenin (p) fıkrasının aşağıda yer alan şekilde revize edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Buna göre, Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarımsal üretime ilişkin zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. satışı yapan işletmeler ile Tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekimdikim, sulamailaçlama gibi faaliyetler kapsamında bölgesel özelliklere göre İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca izin verilenler, istisna kapsamında sayılacaktır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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