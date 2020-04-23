Kayseri sokakları boş kaldı

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<br>Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı.<br>İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması, saat 00.00 itibariyle başladı. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağının uygulandığı iller arasında olan Kayseri'de de cadde ve sokaklar boş kaldı. Kayseri'nin en işlek bölgesi Cumhuriyet Meydanı sessizliğe büründü. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN<br>2020-04-23 01:42:08<br>

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