Kayseri´de 23 Nisan'da Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı

<br>Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'ncu yılı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene katılanlar sosyal mesafeye uygun olarak kutlama programına katıldı.<br>Kayseri'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, koronavirüs salgını nedeniyle katılım sınırlı oldu. İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Atatürk anıtına çelenk sundu. Anıt önünde saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı okuyan protokol üyeleri, salgına karşı sosyal mesafe önlemi aldı.<br>Müdür Ekinci, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladıklarını söyleyerek, "Ancak, dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle buruk kutluyoruz. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle sosyal mesafeye uyarak törenimizi yaptık. Belki sokaklarda bayram yapamıyoruz ama gönüllerimizde ve evlerimizde doya doya bayram yapıyoruz. Kayseri'de evlerin balkonları pencereleri bayrak ve Atatürk posterleri ile süslendi. Ayrıca bizler de kutlamaların ev versiyonlarını hazırladık" dedi.<br>DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ<br>2020-04-23 10:49:02<br>

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