Rektör Karamustafa’dan Ramazan ayı Mesajı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Ramazan ayı vesilesiyle mesaj yayımladı.

Mesajında, Ramazan ayının birlik, beraberlik, kardeşlik ve paylaşma zamanı olduğunu belirten Rektör Karamustafa, on bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının feyz ve bereketinden en iyi şekilde faydalanılması gerektiğini ifade etti. Rektör Karamustafa’nın mesajı şöyle;

"Recep ve Şaban ayları derken bir Ramazan ayına daha erişmenin mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz. Ramazan ayı bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini de içerisinde bulunduran mukaddes bir aydır. Bu mukaddes ayda yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duyguları artar, kötülükler ve kötü alışkanlıklar azalır. Ramazan ayı huzurdur, berekettir, sabırdır ve şükürdür. Maneviyat ve iyilik duyguları zirve yapar. O yüzden bu mübarek ayın bereketi ve sevabından en iyi şekilde faydalanmalıyız ve tüm kötülüklerden Allah’a sığınmalıyız. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle içerisinde bulunduğumuz bu zor günlerden bir an önce kurtulmamız için bu mübarek ayda dualarımızı eksik etmeyelim. Ramazan ayını idrak ederken devletimizin korona virüs önlemleri için koyduğu kuralları hiçbir zaman ihmal etmeyelim. Ülke olarak, dünya olarak eski güzel günlere bir an önce kavuşma dileğiyle mukaddes Ramazan ayının ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa sağlık, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini Cenabı Mevla’dan diliyorum.”

