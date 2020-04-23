Kayseri'de çocukların 23 Nisan kutlaması

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Kayseri'nin develi ilçesinde çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde şiir okuyarak kutladı.

Develi ilçesine bağlı Milli Birlik İlkokulu öğrencileri korona virüs tedbirlerinden dolayı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda dışarıda kutlama yapamadıkları için, bayrak ve balonlarla süslenen evlerinde şiirler okuyarak bayramlarını kutladılar.

Evlerinde şiir okuyan çocukların bayram neşesi de dikkatlerden kaçmadı.

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