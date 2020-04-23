Başkan Soykarcı’dan 23 Nisan Mesajı

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Musa Soykarcı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesi ile yazılı bir açıklama yaparak tüm çocukların bayramını kutladı.

Başkan Soykarcı açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kurulusunun 100. yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk ve bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi saygı rahmetle anıyoruz. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun. Bugün akşam saat 21.00’de tüm Türkiye’de olacağı gibi Kayseri'mizde de tüm halkımızı ve gençlerimizi İstiklal Marşımızı okumaya, tüm bayraklarla donatmaya davet ediyorum."

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