Klasik araçlar Melikgazi’de 23 Nisan’ı kutladı

Melikgazi Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte klasik araçlar ilçede tur atarak vatandaşların bayramını kutladı.

Belediye önünde toplanan klasik araçlar, daha sonra Melikgazi ilçesinde cadde ve sokaklarda gezerek vatandaşların bayramını kutladı. Etkinlik hakkında bilgiler veren Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu; vatandaşların bayramını ve Ramazan ayını tebrik ederek, “23 Nisan’da farklı bir etkinlikle Melikgazi’yi şenlendiriyoruz. Kayseri Klasik Araç Otocular Derneği ile birlikte yaklaşık 30 klasik araçla Malikgazi’ye güzel anlar yaşatacağız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ve TBMM’nin açılışının 100. yılını kutluyorum. Ülkemiz her zaman payidar olsun, birlik ve beraberlik içerisinde inşallah geleceğe taşınsın. Aynı zamanda bugün Ramazan ayının ilk sahuruna kalkacağız. Ramazan ayını da tebrik ediyorum. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Vatandaşlarımıza klasik araçlarla gezerek el sallayacağız, 23 Nisanlarını tebrik edeceğiz. Her gün vefatlarımız oluyor ama giderek azalan salgın söz konusu. Bizim evde kalmamız, sosyal mesafeye dikkat etmemiz, kendimizi hijyenli bir şekilde tutmamız gerekiyor. İnşallah bunun da üstesinden geleceğiz. Ülkemiz birçok badireyi atlattı, bu badireyi de en az zaiyatla atlatacaktır. Bizler de belediye olarak her türlü salgınla ilgili mücadelede çalışma yapıyoruz. İnşallah Melikgazi’yi çok daha iyi konuma getireceğiz” dedi.

Dernek Başkanı Kemal Nakipoğlu ise; kendilerine her zaman destek olan Melikgazi’de klasik araçlarla tur atacaklarını söyleyerek Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

