Kayserispor'da video konferans ile antrenman

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Hes Kablo Kayserispor U17 takımı, çalışmalarını video konferans sistemi ile sürdürüyor.

Spor Toto Gelişim Elit Akademi A Grubunda orta sıralarda yer alan Hes Kablo Kayserispor U17 takımı korona virüs (Covid19) nedeniyle ertelenen müsabakaların ardından çalışmalarını evde Teknik Direktör Yusuf Bayraktar nezaretinde video konferans sisteminde devam ediyor.

38 puanla 9. sırada yer alan SarıKırmızılılar ligde kalan son 9 hafta öncesi çalışmalarını sürdürürken konferans sistemi ile yapılan bu antrenman büyük beğeni kazandı.

Hes Kablo Kayserispor U17 takımı Teknik Direktörü Yusuf Bayraktar, “Antrenmanımız dinamik ısınma, core antrenman life kinetik çalışmalar ve soğuma olarak dört bölümden yaklaşık 70 dakika sürüyor. Amacımız sporcularımızı fiziksel ve mental olarak hazır tutup birlikteliğimizi devam ettirmek” dedi.

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